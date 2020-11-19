 

Москвичей предупредили о сильных ветре и гололедице

19.11.2020, 20:52, Разное

Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о сильных ветре и гололедице на дорогах в ближайшее время. Такая погода сохранится, как минимум – до утра пятница.

В ведомстве отметили, что в городе ожидается усиление ветра, который подует с юго-запада со скоростью от 14 до 19 метров в секунду. С учетом наледи, которая образовалась на дорогах еще вчера, устоять на земле в таких условиях будет затруднительно. Представители министерства призвали жителей по возможности не пользоваться своими автомобилями, пишет RT.

Напомним, что в четверг в больницы Москвы обратились более 90 человек, которые получили переломы и другие травмы из-за внезапно образовавшейся гололедицы на дорогах.



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