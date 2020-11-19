 

Общественная палата РФ назвала популярные соцсети опасными для детей

19.11.2020, 20:52, Разное

Представитель комиссии Общественной палаты России по информационному сообществу Екатерина Мизулина назвала опасные для детей социальные сети. В список попали, пожалуй, все самые популярные платформы -TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, ВКонтакте и даже WhatsApp.

По словам Мизулиной, в них дети часто подвергаются травли. Член ОП привела данные, согласно которым 2,5 миллиона подростков и детей состоят в интернет-сообществах, посвященных травле, сообщает Ura.ru.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Крисси Тейген объяснила, почему устроила фотосессию после потери ребенка

18.11 / В Челябинске пьяный мужчина угнал таки и катался по городу

04.11 / Мнение: “Хмурый” о Боинге

15.09 / В ЕС отказались признать Лукашенко президентом Белоруссии

05.09 / Мнение: Какие книги стоит поискать на Книжной ярмарке в Манеже в эти выходные

30.06 / Ученые обнаружили способ защиты печени от цирроза

03.11 / Задохнуться без лицензии

15.07 / Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в поддержку арестованного губернатора Фургала

18.09 / Гормоны VS обстоятельства: что отвечает за наше настроение

10.07 / Личное: После карантина — карантин!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска