Общественная палата РФ назвала популярные соцсети опасными для детей

19.11.2020, 20:52, Разное

Представитель комиссии Общественной палаты России по информационному сообществу Екатерина Мизулина назвала опасные для детей социальные сети. В список попали, пожалуй, все самые популярные платформы -TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, ВКонтакте и даже WhatsApp.

По словам Мизулиной, в них дети часто подвергаются травли. Член ОП привела данные, согласно которым 2,5 миллиона подростков и детей состоят в интернет-сообществах, посвященных травле, сообщает Ura.ru.