“Чтобы избавиться от патогена”: Ученые открыли новый способ лечения воспалений

19.11.2020, 20:48, Разное

Зарубежные исследователи провели исследование, в ходе которого открыли новое лекарственное соединение, предотвращающее повышенную регуляцию белка CD14. По мнению исследователей, открытие может стать ключом к разработке новейших методик лечения воспалительных заболеваний, включая COVID-19.

Как пояснил один из авторов исследования, доцент WEHI Сет Мастерс, воспаление, являющееся естественной реакцией человеческого организма на инфекционное проникновение, на первых этапах болезни помогает противостоять инфекции. Однако впоследствии проявление слишком сильного воспаления может спровоцировать появление острых или хронических заболеваний. Например, в процессе протекания COVID-19 для многих пациентов характерен так называемый цитокиновый шторм, являющийся частным случаем воспалительной реакции. Он, в свою очередь, способен повлечь за собой госпитализацию с тяжелым состоянием и даже летальный исход. В качестве пути решения исследователи поставили цель блокировки CD14, сосредоточив именно на нем свою научную работу. К слову, указанный белок обнаруживается в определенных воспалительных иммунных клетках, имеющих название макрофаги. “Задача CD14 – обнаруживать инфекцию, помогая управлять воспалением, чтобы избавиться от патогена. Но мы знаем, что количество CD14 увеличивается на макрофагах по мере прогрессирования воспаления, потенциально выходя из-под контроля, что может привести к худшим последствиям для инфекций или других заболеваний”, – заключил специалист.

Ученые полагают, что потенциальное противовоспалительное соединение, открытое ими, может создать базу для появления соответствующих инновационных способов лечения. В ближайшей перспективе они анонсируют продолжение исследования в свете того, сможет ли сработать указанный химический агент на определенные недуги в процессе того, как будут проводиться доклинические испытания. Об этом пишет EBioMadicine.