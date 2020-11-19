Гонорары Ирины Дубцовой за концерты выросли на 20% во время пандемии

19.11.2020, 20:48, Разное

Популярная российская певица Ирина Дубцова, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, решила поднять свои гонорары за выступление на 20%. Увеличение прайса она объяснила сменой всей своей команды.

Ирина Дубцова дала откровенное интервью журналистке Алене Жигаловой для ее YouTube-шоу «Алена, блин!». Она рассказала, как пандемия COVID-19 сказалась на ее доходах. Раньше певица считала месяц неудачным, если в нем приходилось давать не более восьми концертов. Сейчас знаменитость рада, если за вышеназванный период она вышла на сцену три раза.

Ирина Дубцова, несмотря на пандемию, все-таки увеличила свои гонорары. Она объяснила это сменой команды, которая курирует финансовые вопросы. Называть конкретную цену за свое выступление исполнительница отказалась.

Журналистка Алена Жигалова удивилась такой информации, поскольку знает, что сейчас многие российские артисты снижают ценник на концерты. Некоторые готовы отправиться на работу в другой город за полмиллиона рублей, хотя ранее делали это за 1,5 миллиона рублей.