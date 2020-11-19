Мнение: «Блогеры едят чужой хлеб», причины книжного дефицита и ненужные запятые

19.11.2020, 20:44, Разное

1. Кажется, мы кое-что забыли, когда обсуждали причины гипотетического упадка русской литературы. Дело не только в тех проблемах, которые нам достались от Советского Союза. Есть ещё один важный фактор, про который недавно открыто заявил продюсер Иосиф Пригожин. Он, правда, высказался о ситуации в сфере музыки, но те же самые рассуждения можно применить и к литературе:

https://lenta.ru/news/2020/11/17/prigozh/

Продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на блогеров, которые не имеют отношения к шоу-бизнесу и становятся звездами, тем самым отбирая хлеб у профессиональных артистов. Об этом он рассказал в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Очень много блогеров, которые стали “типа певцами”. Наверное, только два процента из них понимают, что такое певец или вокалист. Это человек, который обладает грамотными способностями различать тональность и понимать музыкальную гармонию», — объяснил продюсер. По его мнению, когда артистами становятся люди, не разбирающиеся в музыке и вокале, это девальвирует профессию.

По его мнению, бороться с блогерами в шоу-бизнесе должны зрители, «голосуя своим рублем». При этом он счел нормальным ситуацию, когда люди покупают билеты на концерты таких звезд, потому что им это нравится. Тем не менее Пригожин подчеркнул, что культура должна воспитывать людей, а не только развлекать.

Действительно, появление интернета и блогов серьёзно ударило по традиционной системе, в которой человек, желающий писать, не мог пробиться к аудитории без одобрения издателей, а человек, желающий петь, – не мог рассчитывать на серьёзный успех без посредничества продюсеров. Нынче же каждый может самостоятельно выложить своё творчество в Сеть и получить свою минуту славы, просмотры и прочтения.

Текстовые блогеры – скромные люди, мы не претендуем на гордое писательское звание. Но если сложить всех тех, кто пишет в интернете – будь то авторы с десятком подписчиков или блогеры-тысячники – в совокупности наша братия отъедает здоровый кусок рынка, который иначе достался бы традиционным писателям и публицистам.

«Культура должна воспитывать людей, а не только развлекать», – утверждает господин Пригожин. Это традиционный взгляд. Применительно к литературе, он вылился в то, что с середины XIX века у нас доминировал так называемый реализм – от писателей ожидали великую сермяжную правду о суровой народной жизни. В СССР это имело продолжение в виде соцреализма – всё то же самое, только при этом нужно исключительно хвалить, а не ругать социалистический строй.

Наступил XXI век. Теперь, если вы хотите знать правду о том, как живёт наш народ, лучшее что вы можете сделать – это не браться за художественные книжки, а залезть в блоги и посмотреть, что пишет и снимает этот самый народ. Конечно, там вы найдёте всякое – однако процент лжи, преувеличений и депрессивных стенаний у блогеров едва ли будет выше, чем у традиционных литераторов. Правдорубская реалистическая функция литературы во многом была перехвачена у Союза писателей бессчётными легионами блогеров.

Блоги и соцсети отняли огромную аудиторию у книг и литературных журналов, а в последние 10 лет – ещё и у музыкантов, киношников и телевизионщиков. Хорошо это или нет, я не знаю.

2. Читатель swamp_serp объясняет причины нехватки хороших книг в СССР:

https://olegmakarenko.ru/2001605.html?thread=776163525#t776163525

С дефицитом книг в СССР была та же история, что и со всеми потребительскими товарами – издавалось дофига чего, но не того, что хотели покупать люди, не того что было модно и востребовано. Издержки плановой распределительной системы.

Желающие читать классиков марксизма-ленинизма или воспоминания членов Политбюро были, но явно не в таких количествах, в каких они издавались. А вот купи ты пойди Дюму того же, хотя там никакой политикой-то не пахнет. А уж если запахнет…

И да, сегодня уже забыли про такую мелкую деталь советской торговли, как “нагрузка”. Хочешь купить Пикуля – а прикупи-ка сперва сочинение молодой писательницы-комсомолки Алексиевич!

Другая сторона вопроса в том, что стремление городских жителей собирать себе библиотеки было по своей природе иррационально. Принцип в действии “какой Вы интеллигентный, даже шляпа на башке!”

Нинка и Маринка гоняются за югославскими сапогами, а я личность духовно богатая, я за Морисом Дрюоном в очереди постою, а то и за собранием целого Достоевского.

Львиная доля книг в итоге не доставалась из шкафа ни разу за свою жизнь вообще.

Я, конечно, про художественную литературу. Люди, собиравшие себе библиотеки научных и технических книг – совсем другая история.

3. Важный список случаев, когда запятая по правилам не нужна, но обычно её ставят:

https://zen.yandex.ru/media/adept_rozentalya/9-sluchaev-kogda-zapiatye-ne-nujny-no-mnogie-ih-staviat-5f97158824d0d15a668c0e68

Есть что сказать [в цельных по смыслу выражениях, состоящих из глаголов «быть» или «найти», вопросительного местоимения и инфинитива]

Приходи когда хочешь [если выражение с глаголом «хотеть» цельное по смыслу, то есть можно заменить синонимичной фразой или словом, в данном случае – «в любое время»]

Конечно да [в начале ответной реплики, выражающей уверенность]

Если (и) не… то [запятая ставится только перед «то»]

Наконец это закончилось [если «наконец» – не вводное слово]

Не знаю где [если «где» – единственное слово в придаточной части]

Не то чтобы [если эти слова играют роль составной части или составного союза]

Купил много всего, например гирлянду [нет запятой после «например»]

Скажите пожалуйста! [в качестве междометия]

С одной стороны, отсутствие запятых в этих примерах и вправду имеет смысл, поскольку подчёркивает тонкие моменты в интонации и значении фраз.

С другой стороны, можно лишь посочувствовать иностранцам, изучающим русский язык. Даже если они осилят наши склонения и спряжения и научатся говорить и читать по-русски, то писать «без акцента» они всё равно не смогут из-за сложной пунктуации и хитрых особенностей порядка слов.

Нужно ли нам поддерживать столь высокую сложность языка? Конечно, она несёт определённые плюсы – например, помогает выявлять шпионов. Однако, складывается стойкое впечатление, что 99,9% носителей русского как родного сами неспособны его досконально освоить.