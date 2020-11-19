 

Суд в Москве избрал аудитору Счетной палаты Меню меру пресечения

19.11.2020, 20:26, Разное

…в виде запрета определенных действий.

Басманный суд Москвы назначил аудитору Счетной палаты Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда. 

Мень в суде. Фото: пресс-служба Басманного суда

Меню можно выходить из дома только на двухчасовые прогулки, нельзя общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения и посылки, а также пользоваться интернетом.

Меня задержали накануне по делу о хищении 700 млн рублей. На это дал согласие Совет Федерации.

Аудитора подозревают в причастности к хищению средств из бюджета Ивановской области в 2011 году. Генпрокурор Игорь Краснов рассказал, что «в ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня».

Михаил Мень занимал пост главы Ивановской области с 2005 по 2013 год. С ноября 2013 года по май 2018 года он возглавлял министерство строительства и ЖКХ. В Счетной палате Мень работает с июня 2018 года.

Источник: Новая газета



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