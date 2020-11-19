В гостях у племянника Елизаветы II: экскурсия по апартаментам Дэвида Линли в Нью-Йорке

19.11.2020, 20:24, Разное

Дэвид Линли – сын ушедшей еще в начале 2000-х принцессы Маргарет и племянник королевы Елизаветы II соответственно. Периодически он бывает в Лондоне, чтобы принять участие в особо крупных мероприятиях королевской семьи, но большую часть времени проживает в Нью-Йорке. Однако стало известно, что Линли решил распрощаться со своими апартаментами, которые расположены на последнем этаже легендарного отеля Pierre Hotel на Манхэттене. Это здание появлялось в фильмах с участием Аль Пачино и Брэда Питта, и в разные годы в нем останавливались Коко Шанель, Одри Хепберн и Ив Сен-Лоран.

Дэвид Линли с женой и дочерью и Елизавета II

Дэвид продает квартиру за 15,75 миллионов долларов, и, надо сказать, может себе такое позволить. За ремонт в ней отвечала дизайнер Анушка Хэмпел, которая раньше была актрисой и даже снялась в одном из фильмов о Джеймсе Бонде. Как отмечено на сайте риэлторского агентства, окна выходят на юг, север и запад, так что квартира почти всегда залита солнечным светом, а завораживающим закатом можно любоваться из главной спальни, гостевой и из гостиной.

В апартаментах имеются две спальни, две ванных комнаты, одна из которых отделана черным и белым мрамором в стиле ар-деко, гостиная с камином и видом на Центральный парк, рабочий кабинет, столовая и гардеробная. В каждой комнате можно настроить отопление и кондиционирование отдельно – по желанию того, кто в ней находится в данный момент. Кроме того, владелец апартаментов может пользоваться услугами консьержа, горничной дважды в день, посещать спортзал, СПА, конференц-зал, бизнес-центр, салон красоты и рестораны отеля.