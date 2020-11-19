Парубий заболел COVID-19

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19.11.2020, 20:20, Новости дня

Бывший спикер Верховной Рады Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Андрей Парубий проинформировал 19 ноября в Facebook, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. 

“Получил положительный результат теста на короновирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую себя хорошо, однако полностью самоизолируюсь. Всем желаю здоровья и максимального соблюдения мер безопасности”, – написал он. 

https://www.facebook.com/andriy.parubiy/posts/3630998616966295

Парубий сообщал, что его на 23 ноября вызвали на допрос в Госбюро расследований по делу о событиях на Майдане 2013–2014 годов в качестве свидетеля. По словам нардепа, его адвокат связался со следователем, чтобы допрос перенесли. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что на 19 октября COVID-19 болели или уже переболели 60 нардепов. После этого об инфицировании сообщал депутат от “Слуги народа” Алексей Мовчан. 11 ноября заражение коронавирусом подтвердили у самого Разумкова и у вице-спикера парламента Руслана Стефанчука. 

По состоянию на 19 ноября в Украине зафиксировали 583 510 случаев COVID-19 (из них рекордные 13 357 случаев подтвердили за последние сутки), выздоровело 266 479 человек, скончалось – 10 369.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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