 

Возле Авдеевки ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

19.11.2020, 20:20, Новости дня

Возле Авдеевки Донецкой области в результате обстрела со стороны боевиков огнестрельное осколочное ранение получил один украинский военнослужащий. Об этом 19 ноября в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Пострадавшего военного оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему предоставляется необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

С начала суток российские оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня. Противник использовал автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/986996881801507/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Европа призвала Белоруссию отменить смертную казнь

04.08 / Трамп хочет получить вакцину от коронавируса до выборов президента США

14.10 / Арзуманян после долгой паузы вернулся к занятиям со штангой

05.08 / Пытаясь украсть китайский TikTok, США снова переступают через нормы

12.11 / Медсестру задержали за убийство восьми младенцев в Британии

05.07 / Алжир требует от Франции полноценных извинений за колониальную эпоху

09.11 / Компания Jaguar подняла цены на кроссоверы E-Pace и F-Pace в России

28.07 / Подведены итоги второй волны конкурса «Профстажировки 2.0»

20.08 / Amnesty International требует расследовать обстоятельства предполагаемого отравления Навального

29.09 / Мнения: Перед Россией в Закавказье стоит задача фантастической сложности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска