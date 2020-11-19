 

Спирс во время отдыха в одежде спрыгнула с обрыва в воду

19.11.2020, 20:20, Новости дня

Американская певица Бритни Спирс 18 ноября в Instagram разместила видео, на котором запечатлен ее прыжок с обрыва в море.

“Здесь только магия”, – подписала она ролик.

На видео она запечатлена со спины вместе со своим бойфрендом – фитнес-тренером Сэмом Ашгари. Певица прыгнула в воду одетой – в шортах и футболке. Следом за ней в море спрыгнул Ашгари.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Ранее Спирс сообщила подписчикам, что отправилась с Ашгари на отдых. Она не уточнила, где проводит отпуск.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

О романе Спирс и Ашгари стало известно осенью 2016 года, после того, как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс. 

10 ноября 2020 года Высший суд Лос-Анджелеса отклонил исковое заявление артистки, в котором она требовала лишить ее отца Джейми Спирса статуса опекуна. 

Джейми Спирс был назначен опекуном дочери в 2008 году, после того, как она спустя два года после развода с американским рэпером Кевином Федерлайном лишилась права опеки над своими двумя сыновьями – Шоном Престоном (2005) и Джейденом Джеймсом (2006), оказавшись на принудительном лечении в психиатрической клинике.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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