Против врача, сказавшего журналистам, что в крови белоруса Бондаренко не было алкоголя, открыли уголовное дело

19.11.2020, 20:20, Новости дня

Генпрокуратура Беларуси открыла уголовное дело против врача скорой помощи “и иного лица” из-за разглашения врачебной тайны. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram 19 ноября.

Речь идет о враче, который рассказал порталу TUT.BY о результатах медицинского освидетельствования погибшего белоруса Романа Бондаренко. В Следкоме Беларуси утверждали, что Бондаренко был пьян, но, по словам медика, в его организме было ноль промилле алкоголя.

“Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса TUT.BY, которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию. Деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям”, – говорится в сообщении.

Уголовное дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.178 Уголовного кодекса Республики Беларусь (разглашение врачебной тайны). В генпрокуратуре добавили, что подозреваемые задержаны.

Бондаренко умер 12 ноября. Перед этим он был избит в ходе конфликта неизвестных в масках с местными жителями из-за бело-красно-белых ленточек.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников.

После смерти Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями. 19 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что новые санкции будут введены не только против физических, но и против юридических лиц.