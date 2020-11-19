Daily Express – развалить США за 63 дня — Трамп, похоже, намерен попробовать

19.11.2020, 20:18, Новости дня

Многие в США опасаются, что уходящий президент Дональд Трамп делает всё возможное, чтобы навредить избранному главе государства Джо Байдену, пишет Daily Express. Как отмечает издание, в оставшееся ему время на посту Трамп может успеть нанести ущерб финансам страны и государственной безопасности, а возможно, и развязать войну, чтобы остаться у власти на неопределённый срок.



Reuters

Существуют опасения, что Трамп сделает всё возможное, чтобы навредить Байдену, прежде чем покинет Овальный кабинет 20 января, предупреждает Daily Express. Как напоминает издание, избранный президент Джо Байден уже предупредил, что, отказываясь признать поражение, действующий президент «приговорил к смерти» тысячи американцев, отказываясь делиться с новой администрацией важнейшими стратегиями распространения вакцины от коронавируса.

Многие говорят, что Трамп — это истеричный ребёнок, выбрасывающий все свои игрушки из коляски, другие сравнивают его с раненым животным, «сражающимся зубами и когтями за свою жизнь», отмечает газета. Отчаянно борясь за то, чтобы остаться на своём посту, делая ложные заявления о фальсификации выборов, Трамп уже разрушает правительство.

«Он был бы жалок, если бы не был так опасен», — замечает автор статьи. По мнению спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, «президент Трамп намерен использовать свои последние дни на посту, чтобы посеять хаос».

Так, через несколько дней после своего поражения на выборах Трамп уволил министра обороны, который противостоял «самым воинственным инстинктам президента», что способствовало росту опасений по поводу возможного развязывания войны с Ираном. Ожидается также, что глава Белого дома станет использовать исполнительные приказы в интересах своего бизнеса, отменит законы о защите окружающей среды и снова попытается покончить с проектом здравоохранения Obamacare.

Трамп уже уволил трёх высших правительственных чиновников: председателя Федеральной комиссии по регулированию энергетики в попытке поддержать производителей ископаемого топлива; заместителя администратора Агентства США по международному развитию, а также главу Национальной администрации по ядерной безопасности. Кроме того, он пригрозил уволить главного эпидемиолога США Энтони Фаучи, чьи рекомендации в борьбе с эпидемией президент последовательно игнорирует, директора ФБР Кристофера Рэя, который отказался заводить дела на политических врагов Трампа, и директора ЦРУ Джину Хаспел, задержавшую публикацию секретных документов об избирательной кампании 2016 года.

«Президент — хромая утка» сделал всё, чтобы помешать Байдену подготовиться к вступлению в должность, констатирует газета. Назначенный Трампом чиновник отказался выдать Байдену £6,8 миллионов из государственных средств, выделенных на переходный период, что помешало Байдену нанять персонал и начать работу. Ожидается, что президент также запретит агентам ФБР проводить проверку более чем 4 тыс. новых назначенцев Байдена, что серьёзно ограничит его способность подготовить новую администрацию к январю. Более того, в нарушение традиции Трамп заявил своим приближённым, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена 20 января.

Как бы то ни было, пока Трамп остаётся президентом, он сохраняет обширные полномочия для того, чтобы сеять хаос, обогащаться и защищать свою семью и друзей, отмечает издание. Как сообщается, осведомлённые лица ожидают, что Трамп отбудет на свой курорт Мар-а-Лаго во Флориде, заставив налогоплательщиков оплачивать огромные счета за номера и услуги для своей свиты. Кроме того, Трамп может помиловать всех, кто в состоянии изобличить его, включая членов семьи и друзей, находящихся под следствием за различные политические махинации.

В настоящее время Трамп преследует юридические претензии о фальсификации выборов в четырёх штатах, делая ложные заявления о «крупном мошенничестве», несмотря на то что чиновники избирательной комиссии отрицают какие-либо нарушения.

Американские спецслужбы, в свою очередь, опасаются, что Трамп представляет угрозу безопасности страны: есть высокий риск, что он раскроет государственные секреты, как уже делал ранее. К тому же он будет «держать палец на ядерной кнопке» в течение следующих девяти недель, напоминает Daily Express, добавляя, что на прошлой неделе президент уже интересовался у советников о бомбардировке ядерных объектов Ирана.

Как поясняет газета, разжигание войны могло бы дать Трампу возможность беспрепятственно ввести в действие чрезвычайные полномочия президента, что позволило бы ему остаться в Белом доме на неопределённый срок. «Неудивительно, что Байдену не терпится сказать ему: «Пока», — заключает автор статьи.