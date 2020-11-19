Guardian – у мужчин уровень антител к коронавирусу падает быстрее, чем у женщин

19.11.2020, 20:18, Новости дня

Уровень антител к коронавирусу падает у мужчин после заболевания быстрее, чем у женщин, пишет The Guardian со ссылкой на результаты недавнего исследования европейских учёных. Как отмечают эксперты, это открытие может иметь последствия для разработчиков вакцин. Ведь если падение уровня антител будет наблюдаться и после вакцинации, мужчинам, вероятно, потребуется вводить «усиленный» препарат, говорится в статье.



Reuters

Уровень антител к вирусу, вызывающему COVID-19, по-видимому, падает у мужчин быстрее, чем у женщин, пишет The Guardian со ссылкой на результаты недавнего исследования. Как отмечает издание, это открытие может иметь последствия для разработки вакцин.

Как передаёт газета, в прошлом медицинские исследования часто использовали единый подход в отношении мужчин и женщин, несмотря на растущее количество доказательств того, что пол влияет на заболеваемость и борьбу организма с болезнями. COVID-19, похоже, является в этом отношении примером, учитывая, что женщины чаще заражаются, однако мужчины, как полагают, в два раза чаще умирают от вируса.

В рамках исследования, в отношении которого пока нет экспертных отзывов, в течение почти шести месяцев проводилось наблюдение за 308 сотрудниками больниц Страсбургского университета во Франции, получившими положительный результат теста на COVID-19. У большинства пациентов заболевание протекало в лёгкой форме.

Различные типы антител были измерены с помощью трёх различных тестов дважды в течение 172-дневного периода. При первом взятии крови у мужчин старше 50 лет и людей с индексом массы тела выше 25 наблюдался самый высокий уровень антител. При этом, как сообщили исследователи, во время второго отбора проб оказалось, что уровень антител у мужчин упал сильнее, чем у женщин, независимо от возраста и ИМТ.

«Другие исследования показали, что в острой фазе у мужчин вырабатывается более высокий уровень антител, чем у женщин, но мы демонстрируем, что, даже если иммунный ответ у мужчин вначале выше, падение уровня антител со временем происходит у них гораздо быстрее, в то время как у женщин уровень, похоже, остаётся более стабильным», — пояснила Самира Фафи-Кремер, глава отделения вирусологии в больницах Страсбургского университета и один из авторов исследования. «Я называю это ещё одним проявлением женской силы», — пошутила она.

Другой автор исследования и руководитель отдела изучения вирусов и иммунитета Института Пастера Оливье Шварц заявил, что снижение, по-видимому, зависит от того, насколько высоко поднялся уровень антител с самого начала. «Таким образом, если у вас больше антител, у вас будет более быстрое снижение, но мы точно не знаем почему», — заметил учёный.

Сопредседатель Центра женского здоровья, половых и гендерных исследований Джонса Хопкинса Сабра Кляйн считает, что разработчики вакцин должны проанализировать имеющиеся данные для сравнения иммунного ответа мужчин и женщин со временем, поскольку вполне вероятно, что снижение уровня антител у мужчин произойдёт и после вакцинации. В этом случае мужчинам, возможно, потребуется ещё одна, усиленная вакцина, предупредила она.

Как отмечает газета, у учёных пока нет полного понимания того, как формируется иммунитет к коронавирусу. Специалисты предупреждают, что хотя антитела, вырабатываемые B-лимфоцитами, являются ключевым элементом в защитном арсенале человека, это не единственное оружие, используемое иммунной системой. Т-лифоциты, задача которых стимулировать производство B-лимфоцитов, а также уничтожать клетки, в которых поселился вирус, имеют не менее важное значение.

По словам главы кафедры половой и гендерной медицины в Университете Радбуда в Нидерландах Сабины Эртельт-Пригионе, вполне вероятно, что Т-клетки памяти могут сохраняться в организме после инфицирования или вакцинации и поддерживать иммунный ответ в случае вторичной инфекции, как это происходит с другими вирусными инфекциями, но у учёных пока нет доказательств этого предположения.