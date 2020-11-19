Le Monde – «феминистская дипломатия» — борьба за равенство полов во Франции вышла на уровень министерств

19.11.2020, 20:18, Новости дня

Высший совет Франции по вопросам равенства предлагает рассматривать вопрос равноправия женщин во всех органах государственной власти и создать особую надзорную организацию для регулирования возникающих конфликтов на межведомственном уровне, пишет Le Monde. Совет также призывает Министерство иностранных дел обсуждать поддержку женщин на международном уровне и продвигать идею равенства полов по дипломатическим каналам и в культурных центрах по всему миру.



Reuters

Концепция «феминистской дипломатии» появилась недавно и пока остаётся не до конца понятной, хотя выведенная в названии идея не предполагает разночтений, пишет Le Monde. В её основе лежит продвижение равноправия между мужчинами и женщинами во внешней политике, а также следование этому принципу в собственной администрации.

Как пишет издание, в представленном министру Европы и иностранных дел Жан-Иву Ле Дриану докладе намечены шаги по развитию концепции феминистской дипломатии, которую Франция приняла с 2018 года. В тексте документа отмечается, что на этот путь в мире помимо Французской Республики встали только три страны: Швеция с 2014 года, Канада с 2017 года, а Мексика присоединилась в январе этого года. В то же время во многих странах, где к власти пришли консерваторы-популисты (например, в Польше), ущемляют права женщин, главным образом право на аборт. Кроме того, при поощрении соцсетей возникают новые движения на национальном и местном уровне. Таким образом, права женщин становятся одним из самых надёжных показателей открытости и либеральности общества в моральном плане.

В докладе Высший совет по вопросам равенства указывает, что главной целью феминистской дипломатии является «продвижение всеобщего феминизма против любых форм условностей — религиозных, культурных или политических». При этом подчёркивается, что «всеобщий» не значит «одинаковый»: такой феминизм «включает всё разнообразие истории, социальных практик и борьбы», но права женщин являются неизменной его составляющей. Швеция пошла дальше и связала такую феминистскую дипломатию с тремя критериями: продвижением прав, вопросом об образе женщин и, наконец, задействованными средствами.

Высший совет по вопросам равенства в качестве консультативного органа провозглашает, что конечной целью для этой дипломатии должно являться «устойчивое изменение, если не ликвидация, неравноправных структур патриархальной власти». В докладе говорится, что Франция «предпочитает прагматичный и динамичный подход», но необходимо стремиться к «межведомственной дипломатии», которая, однако, не включает на данный момент торговлю и политику в области обороны и безопасности. Так, «только 20 % торговых договоров в ЕС упоминают права женщин и 40 % — продвижение равенства мужчин и женщин». Le Monde в связи с этим отмечает, что применение такого требования повсюду может стать сложной задачей: действительно ли так важно рассматривать с женской точки зрения вопросы разоружения или кибератак, решение конфликта в Нагорном Карабахе или ограничение иранского ядерного потенциала?

Наряду с этим Высший совет по вопросам равенства продвигает вовлечение всех администраций (национальных и местных) в борьбу с неравенством, а также предлагает создать новый координационный центр — Совет французской феминистской дипломатии. Эта организация «будет подчиняться президенту или премьер-министру и подкрепляться механизмом подотчётности для всех затронутых инстанций». Задача Совета — наблюдать за общей динамикой, потому что межведомственные дела часто страдают от соперничества разных министерств.

В докладе с удовлетворением отметили, какую важную роль занимала тема равноправия во время различных многосторонних встреч, например, на саммите G7 в 2019 году под председательством Франции. В то же время Высший совет по вопросам равенства выражает сожаление, что Париж не обсуждает этот вопрос во время двусторонних переговоров: так, из 12 встреч на высшем уровне с марта 2019 года по февраль 2020 года лишь на одной (с представителями Японии) затрагивалась тема прав женщин и равноправия полов. По мнению авторов документа, Елисейский дворец должен проявить инициативу и продвигать концепцию феминистской дипломатии благодаря французским посольствам за границей и культурным центрам. Другие министерства также должны принять участие в этой инициативе.

Вопрос назначения большего числа женщин на руководящие должности в дипломатическом корпусе Франции возник уже давно, отмечается в докладе. По приведённой там информации, во французском внешнеполитическом ведомстве сейчас работают 52% женщин-дипломатов, но только 25% послов (в 2012 году их было 11%) и 20% генеральных консулов. Пост директора или начальника отдела занимают только 25% женщин (22% в 2012 году), однако они составляют почти треть послов в дипломатических представительствах с ограниченным штатом сотрудников. Высший совет по вопросам равенства приветствует прогресс Министерства в вопросе равенства полов и рекомендует увеличить финансовую поддержку феминистских ассоциаций.

В докладе также упоминается Министерство вооружённых сил, где доступ женщин к «руководящим должностям, особенно связанных с военной службой, остаётся незначительным»: лишь 15% офицеров и 9% генералов являются женщинами. В то же время, ссылаясь на множество опросов, Высший совет по вопросам равенства изобличает неизменный сексизм и сексуальное насилие в отношении женщин в военной сфере, особенно в военных школах и лицеях.