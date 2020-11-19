Тунгусский метеорит не падал на Землю?

19.11.2020, 20:16, Новости дня

Космическая катастрофа, как известно, произошла более ста лет назад – еще в 1908 году. Тогда, как считает официальная наука, на территории Сибири рухнул метеорит диаметром от ста до двухсот метров, состоящий из железа.

Крушение привело к взрыву колоссальной мощности, в результате чего были повалены деревья на огромной территории. Одна из версий произошедшего состоит в том, что в момент взрыва метеорит испарился. Другая гласит, что он разлетелся на мелкие щепки. Но вопрос состоит в том, куда подевался огромный кратер от взрыва, который по законам физики должен был образоваться в месте столкновения с Землей? Спустя 112 лет его так и не обнаружили…

По версии российского астронома Даниила Хренникова, никакого столкновения с поверхностью не было. Метеорит действительно вошел в плотные слои атмосферы, что привело к невероятно сильному взрыву. Но затем, на высоте около 11 километров он изменил свою траекторию и вылетел обратно в космос.