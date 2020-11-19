Мнение: Студенты хотят деньги назад

19.11.2020, 20:08, Разное

Довольно редкий случай для ФБ: написал комментарий, который в итоге собрал больше лайков, чем сам пост. Такой животрепещущей оказалась тема “студентов-платников”, которые подают в суд на ВУЗы, насильственно переводящих их на “дистанционное обучение”. Аргумент у студентов простой: мы, дескать, платили за очное обучение, а если нас переводят на заочное, то оно должно стоить других денег. Сейчас такой коллективный иск от 20 человек подали студенты на МГУ – но, как уже сообщили СМИ, это общемировая проблема и общемировой процесс: вроде бы в США сейчас такого же типа иск рассматривается в отношении Гарварда, и все с замиранием сердца ждут, чем он окончится, там уже сотни и тысячи студентов по всей стране на низком старте.

Катя Винокурова (которая одно время посещала чаепития нашей Бесплатной партии) написала у себя трепетный пост, которым попыталась встать на сторону вузов (ректоратам, понятно, жуть как не хочется отдавать уже заплаченные деньги – за обучение ведь платят 100% вперед). Она попыталась воззвать к “ценностям”, но вышло это у нее крайне неловко:

“Все же выскажусь по студентам, протестующим против дистанционки в МГУ и требующих обратно часть денег.

Высшее образование – оно еще и про ценнности.

Одна из таких ценностей – уважение к собственным преподавателям.

Это самые «протестующие» студенты на самом деле артикулируют следующее: «Мы требуем, чтобы наши преподаватели подвергли себя риску для жизни, иначе просим вернуть нам наши деньги и лишить преподавателей куска хлеба».

Никаких иных ценностей у этих «студентов» нет”.

Я возразил:

“Преподаватели могут делать что угодно – например, читать лекции в скафандре. Но если вуз перестает предоставлять “образовательную услугу” в полном, заранее оговоренном объеме – почему, собственно, за нее надо платить прежнюю цену?

Скажем, Вы, Катерина, закажете себе ремонт в квартире, наймете бригаду, заплатите авансом большую часть. Они закупят материалы, завезут – а потом Собянин введет очередной карантин и запретит в принципе передвигаться по улице. В итоге ремонт предложат делать вам самим, а “ремонтники” будут вам по скайпу рассказывать, что и как брать и куда клеить или красить. Вы потребуете назад часть денег, раз уж теперь большую часть работы делаете сами? Или устыдитесь – “как я могу заставлять рабочих рисковать, что они попадут в лапы собянинских держиморд и сгинут в московских застенках”?!”

Вузы-то, безусловно, можно понять в том смысле, что деньги, полученные от студентов, они давно уже потратили, а для преподавателей “дистанционка” – почти такая же, если не большая, морока (учителя в школах от “дистанционки” уже просто воют). Но с точки зрения студента это ведь дела не меняет. Если уж совсем “по чесноку” – компенсировать потери от введения чрезвычайного положения должен тот, кто его ввел – то есть государство. Но в России фокус еще и в том, что никакого ЧП никто не вводил, и вузы заставили все оформить так, как будто переход на дистанционку – их личная инициатива…

А в целом мы видим продолжение и развитие общей тенденции по всему миру: правительства везде хотят, чтобы отныне все карантины и локдауны выглядели как частная инициатива самих предпринимателей и их работников – так, чтобы у бюджетов не возникало ни малейшей необходимости за что-то платить и что-то компенсировать.