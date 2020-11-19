Мнение: О цензуре интернет-платформ

19.11.2020, 20:06, Разное

Коротко про внесенный в Думу законопроект о санкциях в отношении иностранных интернет-сервисов, которые цензурируют российские СМИ.

Разумеется, совсем не реагировать на происходящее власти уже никак не могли, ибо цензура российских СМИ на крупных интернет-площадках приобрела характер огульной кампании, где от просто интернет-ресурсов вроде Anna News и News Front добрались уже и до федеральных СМИ.

То, что прописано в законе, выглядит прямо скажем очень ограниченной мерой – даже штраф в 3 млн. это для того же Facebook или Google просто несерьезно. Но даже по этому поводу достаточно забавно возбудились ревнители интернет-свободы.

Как представляется, отношения с такими компаниями надо выстраивать по китайскому образцу, где добились того, что это не государство бегает за такими компаниями, чтобы что-то запретить, а сами западные компании бегают за надзорными органами, чтобы те что-то разрешили, милостиво указав, что следует исправить, чтобы партийный контроль дал добро. Тех, кто так не делает, тех просто отсекают от китайского рынка решением соответствующих надзорных органов.

Ну а официальное отсутствие Фейсбука в Китае, никак особо государство и основную массу пользователей не тревожит, у китайцев свои соц.сети и мессенджеры есть. А для любителей "читать любой ценой", родная партия заботливо предоставляет приложение Tuber, где можно читать цензурируемые версии Facebook, Twitter и Youtube, где весь нежелательный контент отсекают специально обученные люди.

У нас же, как представляется, максимум все ограничится копеечными штрафами (часть из которых будут игнорировать), воплями борцов "за свободу интернета" и убогими аналогами, на которых распилят деньги под крики про импортозамещение интернет-сервисов.

Внесенный закон выглядит неполноценной заглушкой (в особенности, если все ограничиваться будет штрафами), чтобы продемонстрировать хоть какую-то реакцию (помимо озабоченности) на активированный режим медийного угнетения российских СМИ, который очевидно нарастает.

Сама же цензура российских СМИ на сервисах принадлежащих американским корпорациям будет продолжена – они уже без стеснения президента США и американские же СМИ цензурируют, что им какой-то Соловьев или Киселев. И принятие закона этого факта не изменит.

Так что закон выглядит запоздалым и совершенно недостаточным (в особенности, если вопрос угрозы блокировки не будет переведен из разряда болтовни в практическую плоскость), учитывая текущую ситуацию и перспективы ее развития. Важно понимать, что речь уже давно не идет о свободе слова – речь идет о цензуре и контрцензуре, а также об использовании любых площадок в интересах ведения информационных войн и манипуляции сознанием больших масс граждан.

PS. В качестве свежей иллюстрации:

YouTube сообщил о возможности ограничения на своей платформе канала RT Spanish из-за публикации видеоролика с заявлением венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Как заявили в видеохостинге, ролик «нарушает политику по дезинформации о COVID-19».

Речь идёт о записи выступления Мадуро, в ходе которого он заявил, что венесуэльские учёные нашли лекарство от коронавируса, и которое также транслировалось в его официальном аккаунте в Twitter.

«Исследование продолжалось шесть месяцев, результаты показывают 100%-ное уничтожение вируса COVID-19 без токсического воздействия на здоровье», — сказал Мадуро.

Кроме того, он отметил, что Венесуэла передала результаты исследования Всемирной организации здравоохранения.

В итоге RT Spanish пришлось удалить на своём YouTube-канале эту запись, поскольку видеохостинг на неделю запретил бы публиковать ролики и вести прямые трансляции.

Главное, слишком сильно не обижать Youtube.