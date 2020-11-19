 

Политолог: Байден должен сидеть на скамье подсудимых в Донецке

19.11.2020, 19:58, Разное

При Джо Байдене кардинальных изменений американской политике на Украине ожидать не стоит, считает Сергей Марков. Демократы и республиканцы придерживаются разных позиций, но новый хозяин Белого дома будет продолжать курс Дональда Трампа, заявил эксперт.

Марков напомнил, что уходящий президент предпочитал лично не вмешиваться в украинские дела и передал это направление на откуп военным и спецслужбам. По мнению политолога, глава Белого дома боялся, что оппоненты интерпретируют его действия на Украине как уступки Кремлю.

Байден тоже предпочтет держаться от Незалежной подальше, считает политолог. Марков уверен: для избранного президента США Украина стала токсичной темой.

Эксперт напомнил о скандальном деле украинской нефтегазовой компании “Буризма”, в состав совета директоров которой входил сын Байдена Хантер. Республиканцы считают, что он был замешан в коррупционных делах.

Байден на посту президента предпочтет дистанцироваться от украинской повестки, чтобы избежать обвинений в коррупции и влиянии на местную политику, уверен Марков. Этой темой продолжат заниматься спецслужбы и армия, сказал эксперт в интервью порталу “Украина.ру”.

При этом он напомнил, что в админстрации Барака Обамы Джо Байден курировал украинское направление и приложил руку к государственному перевороту 2014 года и последовавшей за ней войне в Донбассе. Избранного президента США политолог назвал “государственным преступником”, который должен сидеть на скамье подсудимых в Донецке.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Подсчет голосов затянулся. Спустя несколько дней Джо Байден объявил о своей победе. Дональд Трамп не считает себя проигравшим. Он обвинил оппонентов в многочисленных фальсификациях.



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