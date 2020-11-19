Госсекретарь США впервые посетил Голанские высоты

19.11.2020, 19:56, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео посетил оккупированные Израилем Голанские высоты. Он стал первым главой американского внешнеполитического ведомства, побывавшим на этой территории.

«Это – Израиль», – сообщил Помпео, находясь в Голанских высотах, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

В свою очередь израильский государственный телеканал «Кан» уточняет, что Помпео посетил Голанские высоты вместе с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази. «Майк Помпео – первый госсекретарь США, посетивший этот регион», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.

Помпео прибыл в Израиль в среду и посетил израильское поселение Псагот на Западном берегу реки Иордан.

Начиная с 1967 года, когда Голанские высоты были захвачены Израилем, Вашингтон рассматривал их как оккупированную территорию. Однако в конце марте 2019 года президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанами.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.