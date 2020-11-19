 

Лавров обсудил с главой МИД Франции миротворческую миссию РФ в Карабахе

19.11.2020, 19:56, Новости дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонной беседе с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом объяснил параметры участия российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Стороны обсудили ситуацию вокруг конфликта в Нагорном Карабахе и его урегулирования. «Сергей Лавров разъяснил параметры участия российских миротворческих сил, а также функции Межведомственного центра гуманитарного реагирования», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Собеседники согласились, что на данный момент основными приоритетами являются вопросы безопасного возвращения беженцев в регион, разблокирование экономических и транспортных коммуникаций Карабаха, оказание гуманитарной помощи и восстановление инфраструктуры.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Состояние Навального улучшилось, он может вставать с кровати

27.08 / Исполнительный директор TikTok уволился из-за угроз Трампа о блокировке

03.09 / В РФ испытали керамическую броню

15.10 / «Мира, который мы знали, больше не будет» — ледокол Polarstern принёс из Арктики «удручающие» вести

09.08 / Обнаружена связь между регуляцией глюкозы в организме и полом

26.06 / От COVID-19 в мире за сутки умерло 7 тыс. человек

02.07 / Оппозиция в Новосибирске признала легитимность голосования по Конституции

03.11 / Экс-жена главы «Мясной империи» оказалась знакома с подозреваемым в убийстве

24.10 / Танкер получил повреждения после взрыва в Азовском море

17.10 / Карабах выразил готовность соблюдать перемирие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска