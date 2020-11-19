Ученые назвали реальную эффективность масок против коронавируса

19.11.2020, 19:54, Разное

Ученые из Дании рассказали о реальной эффективности масок в пандемию коронавируса. По их словам, правильно надетое на лицо средство защиты, вероятно, не защитит человека от инфицирования. В то же время не исключена польза от повсеместного ношения масок людьми, которые являются потенциально зараженными.

Авторы научной работы провели рандомизированное контролируемое исследование. В нем были задействованы шесть тысяч человек. 50% испытуемых вне зависимости от различных рекомендаций носили маски. Остальные входили в контрольную группу, им не нужно было использовать данные средства защиты. При этом каждый человек проводил вне дома не менее трех часов.

Специалисты проверяли, насколько много участников при таком формате заразятся коронавирусом в течение месяца. В этом им помогло ПЦР-тестирование. Также выявлялся уровень заболеваемости респираторными заболеваниями другого типа.

В итоге COVID-19 подхватили 1,8% человек, которые носили маски, и 2,1% испытуемых из контрольной группы. Ученые называют различие показателей незначительным. Они не могут исключить того факта, что маска не защищает своего владельца от заражения, если окружающие не носят данное средство.

В то же время авторы научной работы не оценивали другой аспект. Он заключается в том, что вероятность заражения может снизиться, если потенциально инфицированные люди носят маску.