Сын Армена Джигарханяна прилетел из США на могилу отца

19.11.2020, 19:54, Разное

Внебрачный сын актера Армена Джигарханяна прилетел в Москву из США. Он не успел на похороны артиста, однако в ближайшее время собирается приехать на Ваганьковское кладбище на могилу отца.

Степан Джигарханян подтвердил, что находится в Москве. Корреспонденту ФАН он заявил, что уже делается все, что полагается в данном случае.

Армена Джигарханяна не стало 14 ноября в Москве. Его сердце остановилось в одном из столичных медучреждений. 17 ноября с народным артистом простились на сцене родного театра.

Степан Джигарханян является сыном Татьяны Власовой. С актрисой народный артист прожил в браке 40 лет, но потом развелся с ней ради Виталины Цымбалюк-Романовской. После скандального расставания с молодой пианисткой пара снова воссоединилась. Татьяна Власова до последнего находилась рядом с возлюбленным.