 

В России изменился порядок выплаты больничных

19.11.2020, 19:52, Разное


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Как заявил Мишустин в ходе заседания правительства РФ, начиная с 2022 года граждане будут получать выплаты по больничным листам и в связи с беременностью и родами без оформления дополнительных заявлений через работодателя. Средства будут перечисляться напрямую из ФСС.

Система уже действует в рамках пилотного проекта «Прямые выплаты» с 2012 года в некоторых регионах, в 2020 году к нему присоединились 77 из 85 субъектов РФ. Глава кабмина пообещал, что эта практика будет распространена по всей РФ и станет еще удобнее. Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного больничного. Никаких заявлений не потребуется, отметил Михаил Мишустин.

Все эти меры принимаются для того, чтобы снизить объем «бумажной» работы и ускорить получение денежных средств. Процесс получения сведений для назначения пособий будет проходить онлайн, «что поможет людям сберечь время, силы и нервы».

По словам зампредседателя Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Александра Шершукова, новая система фактически дает гарантию о том, что все выплаты посчитаны правильно. По его мнению, сроки получения выплат радикально не изменятся, но объем бумажной волокиты будет снижен.

Ранее Счетная палата заявила о том, что переход на систему прямых выплат по больничным листам и материнским пособиям позволит улучшить качество социального страхования в стране. Но для этого придется скорректировать отдельные правила работы ФСС.



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