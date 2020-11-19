 

Мнение: Кунгуров

19.11.2020, 19:46, Разное

В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте популярного блогера из Тюмени Алексея Кунгурова, сообщили “Ъ” в пресс-службе суда. Он обвиняется по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Алексей Кунгуров входит в топ-50 российского сегмента «Живого журнала».

Террор как ремонт – его невозможно закончить, его можно только остановить. Террористическое государство будет ездить катком, как немецкий танк по окопу красноармейца – вдавливая и перемешивая с землей. Ничего другого оно все равно не может, не умеет и не будет делать. Мыслепреступление – очень удобная штука для того, чтобы за него карать бесконечно. Думать-то человек не перестает, пока дышит, а значит – виновен просто по факту наличия жизни.

Источник: Эль Мюрид



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