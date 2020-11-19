Мнение: И как там жить?

19.11.2020, 19:34, Разное

Вот смотришь на жителей Москвы и их недовольство по поводу слишком частой замены бордюров и асфальта, либо благоустройства или программы реновации, а потом на ситуацию в регионах, где люди о подобном разве что мечтать могут. Воистину, как говорят, Москва и Россия – разные государства.



История пришла из далекого села Тальменка, что в Новосибирской области. Многодетная семья проживала в квартире, в которой потолочная плита прогнулась на 9 см, что, естественно, грозило обрушением. Более двух лет (!) люди ходили по инстанциям, и везде получали от ворот поворот. И только в 2019-м оббивание порогов, в данном случае администрации Искитимского района, принесло результаты – на прошлой неделе провисшую плиту привинтили к балкам на крыше (!).

Укрепление уже деформирующейся плиты балками вместо того, чтобы, условно, поставить под стены сверху металлическую балку, затем задомкратить стены и распилить плиту пополам, выкинуть, и поставить на ее место добротный металлический каркас с поперечинами и изоляцией. Вышло бы дороже (не так критично, если не пилить бюджет), но гораздо надежнее.

Кстати, с ремонтными работами, по словам хозяйки, справились всего за один день, и стоило это, внимание, целых 160 тысяч рублей! Ни разу не попил районных бюджетных средств.

Правда, смысла во всех этих работах ровным счетом ноль – соседи семьи столкнулись с аналогичной проблемой, но плиты там проседают не так критично.

Что местная администрация? Местная администрация пообещала при формировании нового бюджета заложить энную сумму на случай непредвиденных обстоятельств. Действительно, это гораздо проще, чем признать дом аварийным (а он таковым является с подобными проблемами) и расселить жильцов.

С другой стороны, расселение – это весьма и весьма внушительная сумма. И тут, пожалуй, и кроется главная проблема. Регионам нужна большая финансовая свобода, дабы у них были денежные средства для решения своих проблем без помощи федерального центра, которую еще нужно получить. Но если учитывать коррупцию на местах, то пилить будут похлеще, чем на этих балках.

В общем, куда не глянь, сплошная ж…