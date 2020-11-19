 

Guardian – несмотря на пандемию, Джонсон идёт на небывалое со времён Тэтчер увеличение оборонного бюджета

19.11.2020, 19:24, Новости дня

Британский премьер Борис Джонсон намерен объявить о небывалом со времён Маргарет Тэтчер увеличении военных расходов на £16,5 миллиардов в ближайшие четыре года, пишет The Guardian. Причём глава правительства Великобритании идёт на этот шаг, несмотря на то что госбюджет Соединённого Королевства и так напряжён до предела из-за пандемии коронавируса.


Reuters

Британский премьер Борис Джонсон согласился увеличить военные расходы в ближайшие четыре года на сумму £16,5 млрд, пишет The Guardian. Причём произошло это в то самое время, когда бюджет Соединённого Королевства и так напряжён до предела.

Более того, ранее стало известно, что британские власти урезали помощь иностранным государствам на несколько миллиардов фунтов.

По словам экспертов, это самое крупное в реальном выражении увеличение оборонного бюджета со времён премьера Маргарет Тэтчер.

Часть выделяемых средств пойдёт на создание национальных киберсил — группы компьютерных хакеров, которые будут проводить наступательные операции, а часть — на новое космическое командование, предназначенное для защиты орбитальных спутников и запуска собственных ракет.

О предстоящем увеличении военных расходов стало известно всего через несколько недель после того, как британские министры выступили против расходования дополнительных денежных средств на бесплатное школьное питание в праздничные дни.

Джонсон подчеркнул, что, несмотря на нынешнюю пандемию, он принял это решение, поскольку «защита королевства должна быть на первом месте».

Как отмечает The Guardian, британский премьер-министр также стремится показать избранному президенту США Джо Байдену, что Великобритания хочет после брексита обладать сильным военным потенциалом.



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