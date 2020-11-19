Euronews – Венгрии не грозит экономический крах из-за её вето на проект бюджета ЕС

19.11.2020, 19:24, Новости дня

Бюджет Венгрии настолько стабилен, что вето, наложенное правительством Виктора Орбана на проект бюджета ЕС, не скажется на экономике этой страны, полагают аналитики. Венгрия также накопила огромный резерв в иностранной валюте и за несколько дней до наложения вето разместила на международном рынке гособлигации на миллиарды евро. Похоже, что правительство Венгрии заранее подготовилось к экономическим последствиям вето и жителей это пока не беспокоит, отмечает Euronews.

Власти Венгрии и Польши наложили вето на новый проект семилетнего бюджета ЕС и внебюджетного Фонда восстановления экономики из-за включения в документ принципа верховенства права. Многие западные политики и европейские чиновники с удивлением восприняли такую позицию, так как были уверены, что эти страны теряют столько же, сколько и другие.

Но если рассмотреть данные по росту ВВП, бюджетному дефициту и госдолгу за текущий год — то можно увидеть, что Польша и Венгрия находятся в более стабильной ситуации по сравнению с некоторыми другими государствами ЕС. Венгрия также накопила огромный резерв в иностранной валюте и за несколько дней до наложения вето разместила на международном рынке гособлигации на сумму в 2,5 миллиарда евро.

АТТИЛА ВАЙНХАРДТ, аналитик: Думаю, что с учётом этих факторов — даже в случае глубокой рецессии и неопределённости, связанной с денежными средствами ЕС, бюджет Венгрии стабилен. Я не вижу каких-либо проблемных точек, с помощью которых можно шантажировать либо сломить волю венгерского правительства. В общем, я не вижу возможности оказать достаточное давление на власти Венгрии, чтобы заставить их подписать соглашение, которое они не хотят подписывать.

Единственным признаком нервозности на венгерских рынках стал кратковременный повышенный спрос на обмен местной валюты на евро, доллар и золото. Но оказалось, что это никак не связано с вето, а лишь с непродолжительным ростом обменного курса форинта.

ДАВИД АБЛОНЦИ, владелец обменного пункта: Действительно, курс форинта укрепился по отношению к евро: можно было купить евро за 355 форинтов. Это очень дорого, если сравнить с показателями предыдущих лет, но для этого года курс всё-таки неплохой — поэтому многие начали скупать валюту. Это привело к небольшому «взрыву», наши запасы были на исходе. Но это продлилось всего несколько дней.

Из Будапешта передаёт корреспондент Euronews Габор Танач.

ГАБОР ТАНАЧ, корреспондент Euronews: Многие западные аналитики предположили, что Виктор Орбан «блефует» и что Венгрия нуждается в средствах внебюджетного Фонда восстановления экономики так же, как и другие страны — члены ЕС. Но похоже, что правительство Венгрии подготовилось к экономическим последствиям вето — и жители Венгрии пока не беспокоятся.

Габор Танач, Euronews, Будапешт.

Дата выхода в эфир 18 ноября 2020 года.