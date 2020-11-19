Группа туристов отправится на МКС через год

19.11.2020, 19:22, Новости дня

В российском космическом агентстве назвали примерную дату отправления туристов на Международную космическую станцию. Как сообщается, корабль может стартовать 8 декабря будущего года.

Речи идет о корабле «Союз», который будет запущен с космодрома «Байконур» при помощи ракеты-носителя «Энергия». Если отправка произойдет по плану 8 декабря, то уже 20 числа туристы должны будут возвратиться на Землю, поясняют специалисты.

Напомним, что компания Space Adventures недавно сообщила о планах выпустить космического туриста в открытый космос «на экскурсию», которая должна продлиться примерно полтора часа. Правда, подготовка к полету очень сложная. Поэтому данный «тур» может состояться не ранее 2023 года.