В марте 2021 года на орбите начнет работать японский спутник-мусоросборщик

19.11.2020, 19:22, Новости дня

В проекте по очистке околоземного космического пространства от мусора задействована японская компания Astroscale Holdings. В марте будущего года она обещает вывести на орбиту специальный спутник-мусоросборщик. Работы для него там хватает, говорят специалисты.

Кстати, выведет в космос данный аппарат российская ракета-носитель. Запуск по плану состоится с космодрома Байконур.

Спутник соберет все детали космических аппаратов, оставшиеся летать вокруг Земли части ракет, которые попадутся на его пути. После полной загрузки он войдет в плотные слои атмосферы и сгорит вместе с мусором. Напомним, что загрязненность околоземного космического пространства в последнее время начинает все более серьезную проблему для астронавтики.