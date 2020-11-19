Мнение: Тоталитарный Дайджест. 19.11.2020

19.11.2020, 19:12, Разное

Ссылки и материалы присланные читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды".

Из накопившегося за последнюю неделю,

1. "Карьера Троцкого".

Статья 1929-го года. Написана уже после того, как Троцкий отвалил из СССР, но до начала массовых репрессих против троцкистов.

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2. Октябрьская революция и Перестройка в графиках. Для чего это было.

Американское исследование 2017 года. В общем-то из названия всё понятно. И ничего нового большинству людей из бывшего СССР не скажет. Интересно, как взгляд с той стороны. Показывает причины и Октябрьской революции, и Перестройки наглядно: что было и к чему пришли. Т.е. ради чего всё это было. Ниже ряд графиков и цифр оттуда. Для той самой наглядности.

Читать полностью здесь https://smertnyy.livejournal.com/43166.html

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3. Как российская власть проиграла войну в Карабахе по мнению Ми-6

Про истерику Константина Эггерта.

«Премьер-министр Никол Пашинян нашел в себе мужество сказать правду: армия Армении была не готова к атаке Азербайджана и у нее возникли „проблемы с мобилизацией“ (читай: люди уклонялись от призыва на фронт). Но Ереван — главный союзник Москвы. Если российская разведка знала о готовящемся нападении, то почему не поделилась информацией о нем с Арменией? Более того, почему российская власть не намекнула Баку: мол, мы все знаем, советуем хорошенько подумать, прежде чем воевать? Получается, либо Москва предала Ереван, либо российская разведка, включая электронную, настолько бездарна, что ей совершенно невозможно доверять», — считает Константин Эггерт.

Константин, как там в ваших Британиях говорят — «вассал моего вассала не мой вассал»? Такой кодекс прописан неписанными правилами у ваших хозяев в МИ-6?

Константин, вы пишите, что «Ереван — главный союзник Москвы и Россия, согласно договору ОДКБ, была обязана защищать Армению». Да, вы совершенно правы. Армения союзник России. Но на Армению никто не нападал. Мало того, Армения никак не определила статус Нагорного Карабаха. Армения не признала Нагорный Карабах своей территорией. С какой стати Россия должна защищать интересы Армении на территории суверенного Азербайджана, если Армения сама не удосужилась заявить о своих притязаниях на эти территории Нагорного Карабаха?

Константин, может быть, вы просто хотите, чтоб Россия воевала с Турцией на территории Азербайджана за Нагорный Карабах, не правда ли…? Конечно, хотите. Именно этого ваши хозяева в МИ-6 и добивались. Методичка-то старая, лет 300 ужей ей и зачитана до дыр. Именно это вам было и нужно. Именно этого марионетка ваших хозяев Пашинян и добивался.

Теперь по поводу Пашиняна. С какой стати российская власть должна была о чем-то предупреждать Ереван и уж тем более Пашинина. Пашинян он России кто, друг, союзник, может быть вассал…?

Пашинян, служит тем же хозяевам в МИ-6, которым служите и вы, Константин!

А разве Турция не входит в один военно-политический блок с Великобританией? Что же ваши хозяева, Константин, не одернули союзника, позволив ему руками Азербайджана отвоевать у Армении Нагорный Карабах?

Читать полностью здесь https://soldier-moskva.livejournal.com/489005.html

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4. Триггеры информационной схватки.

Интервью Манойло о проблемах информационной политики РФ в условиях Холодной войны.

– После истории со Скрипалями, от которой Россия худо-бедно отвертелась, было решено идти другим путем: отрабатывать и как бы не связанные друг с другом отдельные эпизоды, чтобы потом их собрать воедино. И история с Навальным – эпизод, вокруг которого, возможно, соберутся все остальные в ближайшее время, чем ситуация и опасна.

Сначала Der Spiegel опубликовал статью про существование в ГРУ сверхсекретного подразделения 29–155, где служили те же Петров и Боширов. Дал полные установочные данные на генерала Аверьянова, начальника этого подразделения. И сделал вброс о том, что это подразделение специализируется на внесудебных ликвидациях и на организациях государственных переворотов.

Второй эпизод – обнаружение базы этих диверсантов во Французских Альпах. Третий эпизод – продолжение «дела Скрипалей», когда Daily Telegraph и Daily Mail опубликовали информацию о том, что в Великобританию вместе с Петровым-Бошировым въехал и их начальник «Федотов», он же «Сергеев». При этом не улетел из страны. И до сей поры неизвестно, вернулся ли он на родину. То есть это был намек на то, что в распоряжении MИ-6 имеется перебежчик, который может в определенный момент заговорить.

Четвертый эпизод – история Зелимхана Хангошвили, которого убили летом 2019 года в Берлине и свалили на все то же подразделение ГРУ по внесудебным ликвидациям. Тут промежуточный результат получили в ноябре-декабре, когда Германия заявила о том, что это доказанный эпизод и выслала двух наших разведчиков под прикрытием МИДа. И пятый эпизод – Навальный. Туда же подверстывается эпизод с обвинением России, что она платит талибам за убийство американских солдат в Афганистане.

– Так все же цель этой операции?

– Подвести общественное мнение к объявлению ГРУ террористической организацией, по цепочке объявить и главнокомандующего в том, что они возглавляют террористическую группировку в действиях. Это подводит все высшее военное руководство России под действие американского Freedom Act, который допускает внесудебные ликвидации лидеров террористических группировок. Ровно по этой схеме 3 января этого года ликвидировали главу КСИР Ирана Касема Сулеймани и еще 11 человек. Сулеймани не спас ни официальный визит, ни дипломатический статус. Накрыли и сказали о том, что Freedom act разрешает.

Читать полностью здесь https://nvo.ng.ru/spforces/2020-11-12/1_1117_triggers.html

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5. Морская война, поражение, революция и смерть.

Полемическая статья Тимохина о перспективах войны на море в будущем.

Наконец, хотя внутриполитические приоритеты нельзя сбрасывать со счетов, участники семинара пришли к выводу, что Москва вряд ли применит ядерное оружие чтобы заручиться политической поддержкой внутри страны (по внутриполитическим причинам, уточнение автора) – если только режим Путина не придёт к выводу, что надвигающееся поражение во время конфликта подорвет легитимность правительства и создаст угрозу существованию [страны или режима] через внутренние беспорядки (с потерей территориальной целостности страны или наступлением другого жизненно важного для хода войны события)

Читать полностью здесь https://topwar.ru/176856-morskaja-vojna-porazhenie-revoljucija-i-smert.html

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6. Территориальные претензии Тувы.

По мотивам чечено-ингушского территориального спора. Теперь вот и Тува предъявляет претензии на территории к соседней области.

Территориальные споры во все времена были очень деликатной и сложной темой. На заседании с полпредом Президента по Сибири С.И.Меняйло и руководителем Росреестра О.А.Скуфинским обсуждали вопросы внесения полных и точных сведений в единый государственный реестр недвижимости. Между Тувой и Росреестром подписана «дорожная карта» по реализации этого значимого для региона проекта.

Не мог не сказать о существовании неясностей между Тувой и соседями.

По крайней мере, с двумя смежными территориями – Иркутской областью и Красноярским краем – у нас есть спорные участки на границе. Они касаются незаселенных земель, в основном минеральных источников в горах, которыми тувинцы с древности пользовались как целебными. В постсоветское время они почему-то отошли к соседям.

Эти моменты требуют всесторонней проработки и справедливого разрешения. Получил заверение, что над этим вопросом поработают, окажут содействие территориальные органы Росреестра.

https://www.facebook.com/sholban.karaool/posts/1494864114051618 – цинк

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7. Умер историк Ричард Косолапов.

Умер историк Ричард Косолапов, который в последние годы активно работал над изданием полного собрания сочинений Сталина (вышло уже 15 томов – от первых статей до августа 1920-го года, я пока успел закупить только 12). Ценность этого труда заключается в том, что в отличие от советского собрания сочинений Сталина, в это добавлен текст статей Сталина в разных изданиях, которые ранее не входили в ПСС, а также ранее не публиковавшиеся документы за его авторством.

Надеюсь, работа над завершением этого монументального проекта будет продолжена.

Его не сломило временное отступление социализма. Как учёный и стратег он понимал, что главные социальные битвы впереди. Но сегодня критически важно сохранить идею, не уронить достигнутый уровень, не дать врагу оболгать и уничтожить наше дело.

Ричард Иванович пронёс свой факел-сердце через жизнь достойно первопроходцев великой идеи, которой служил — щедро рассыпая искры знаний, заражая окружающих убеждённостью, тратя себя без остатка. Работал до последнего дня. И верил, что эстафета обязательно будет подхвачена.

Читать полностью здесь https://prometej.info/kakoe-serdce-bitsya-perestalo/

Мир праху!

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8. Исламский неоимпериализм и внешнеполитические ориентиры Турции и Ирана в свете Ближневосточного кризиса.

Цикл статей посвященных развитию ближневосточного кризиса в контексте роста неосманских тенденций в турецкой внешней политике, кризиса курдского проекта и укрепления шиитской дуги в регионе.

Для официальной Анкары в наши дни РПК стало понятием собирательным, преподносимое с террористической коннотацией. Хотя в реальности, если посмотреть на тактику вооруженной борьбы партии, справедливо будет заметить, что ее военное командование давно отказалось от проведения акций, способных привести к жертвам среди мирного населения Турции. В противном случае РПК полностью лишилась бы поддержки турецкого левого движения, которое не только сочувствует борьбе курдских единомышленников, но и проводит в их интересах адресные диверсии в отдаленных от горного Курдистана городах Центральной и Западной Анатолии. Только в текущем году бойцы Объединенного народно-революционного движения HBDH провели более 30 диверсий в Стамбуле и Анкаре, а также таких городах, как Аксарай, Кайсери, Чорум, Конья, Сакарья, Дюздже, Бурса, Балыкэсир, Мугла, Бандырма, Чанаккале, Кыркларели и др.

Военное крыло РПК в лице Народных сил самообороны (Hêzên Parastina Gel, HPG) исповедует «доктрину оправданной самообороны» (извините за тавтологию). Это изначально заложено в самом названии военизированных формирований, но также является главным принципом партизанской войны, которая ведется РПК.

https://novorosinform.org/819446 – Часть №1

https://novorosinform.org/820626 – Часть №2

https://telegra.ph/ISLAMSKIJ-NEOIMPERIALIZM-I-VNESHNEPOLITICHESKIE-ORIENTIRY-TURCII-I-IRANA-V-SVETE-BLIZHNEVOSTOCHNOGO-KRIZISA-CHast-III-10-15 – Часть №3

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9. О чем сериал "Ферзевый гамбит"?

Экс-чемпион мира Владимир Крамник о сериале "Ферзевый гамбит": о том, насколько женщины могут конкурировать с мужчинами в шахматах. о "допинге" у шахматистов и шахматной аутентичности.

Кстати, часть шахматного содержания сериала получилась весьма неплохой из-за того, что главным консультантом выступил Каспаров https://www.nytimes.com/2020/11/10/arts/television/queens-gambit-women-chess.html

В шахматных вопросах он по-прежнему хорош (чего не скажешь о нем, как о политике), поэтому не удивительно, что шахматное содержание в целом зашло, особенно шахматистам.

Рецензию на сериал ранее уже выкладывал https://colonelcassad.livejournal.com/6291407.html

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10. Все что надо знать о ядерном оружии.

Все более актуальный советский диафильм 1968-го года о ядерном оружии, его поражающих факторах и т.п.

В последние годы в свете развития гонки ракетно-ядерных вооружений, тема потенциальной ядерной войны уверенно вернулась в информационный мейнстрим.

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11. КБТ №10.

О развалинах заброшенного секретного проекта КБТ №10.

КБТ это крупнокалиберная баллистическая трасса.

Проще говоря это огромный герметичный ствол внутри которого были установлены датчики.

Длина ствола 300 метров + 200 метров для дополнительного оборудования.

Конструкция «пушки» была установлена в сейсмостойком и защищённом корпусе. На фото, остатки опор трассы.

Он был нужен для того, чтобы создать имитацию условий для космических аппаратов в разных атмосферных условиях. Нужно сымитировать атмосферу Марса, или Венеры и то, как поведёт себя космический аппарат – пожалуйста.

Для того, чтобы «запульнуть» испытуемый объект по трассе, нужно было создать необходимое усилие. Для этого использовалась огромная газовая пушка. Она выстреливала аппарат с скоростью до 3600 км/ч.

На самом деле все это враки и стреляли галошами.

Читать полностью здесь https://zen.yandex.ru/media/promturist/tehnologi-sssr-kotorye-porajaiut-daje-seichas-ballisticheskaia-trassa-ee-dlina-524-metra–5f92cb59a81c50318e5ce619

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