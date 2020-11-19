Утечка газа убила семью из четырех человек под Челябинском

19.11.2020, 19:04, Разное

В городе Чебаркуль Челябинской области семья из четырех человек погибла в результате утечки газа. Правоохранители нашли в квартире тела мужчины, женщины и двоих детей.

Следователи установили, что старшему из погибших детей было 12 лет, а младшему – всего девять. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России “Причинение смерти по неосторожности”, сообщает в четверг РИА “ФАН”.