Утечка газа убила семью из четырех человек под Челябинском

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19.11.2020, 19:04, Разное

В городе Чебаркуль Челябинской области семья из четырех человек погибла в результате утечки газа. Правоохранители нашли в квартире тела мужчины, женщины и двоих детей.

Следователи установили, что старшему из погибших детей было 12 лет, а младшему – всего девять. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России “Причинение смерти по неосторожности”, сообщает в четверг РИА “ФАН”.



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