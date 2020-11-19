 

Китай объявил о третьей стадии испытания пяти вакцин от COVID-19

19.11.2020, 19:02, Новости дня

Китай начал третью стадию клинических испытаний пяти разработанных в стране вакцин от коронавирусной инфекции, сообщил официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь.

«С момента вспышки коронавируса китайское правительство утвердило пять технологических подходов к разработке средств против этой инфекции, речь идет об инактивированных, рекомбинантных препаратах, вакцинах на основе аденовирусного вектора, на основе аттенуированных вирусов гриппа, а также нуклеиновых кислот», – сказал представитель МИД в эфире китайского канала, передает ТАСС.

В Китае есть пять вакцин от инфекции, они проходят третью фазу клинических испытаний в ОАЭ, Бразилии, Пакистане, Перу и других странах, отметил Лицзянь.

«После завершения исследований и разработок китайские вакцины будут как можно быстрее включены в список закупок, регулируемый механизмом COVAX, и это внесет свой вклад в доступность препаратов и обеспечение ими развивающихся стран мира», – добавил представитель китайского ведомства.

В четверг Венгрия получила первые образцы российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Напомним, в августе президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.



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