США выделили Украине 4 млн долларов на борьбу с «агрессией» в Азовском море

19.11.2020, 19:02, Новости дня

США решили выделить морской охране Украины в Бердянске и Мариуполе оборудование на 4 млн долларов для «сдерживания агрессии в Азовском море», сообщило американское посольство в Киеве.

«США через программу по экспортному контролю и безопасности границ объявили о помощи на 4 млн долларов морской охране Украины в Мариуполе и Бердянске», – цитирует сообщение дипмиссии ТАСС.

Украине передадут оборудование, которое поможет «круглосуточно сдерживать и реагировать на агрессию в Азовском море». Какое именно оборудование будет передано, в посольстве не уточнили.

В июле командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что благодаря поставке американских катеров Mark VI Украина сможет ограничить действия РФ в Азовском море.

США заявляли о намерении поставить Украине до 16 патрульных катеров Mark VI, другое вооружение и военную технику на общую сумму около 600 млн долларов.

Mark VI поступили на вооружение в 2016 году, есть разные модификации этих катеров. Одна из них оснащена двумя тяжелыми пулеметами калибра 50 мм и двумя 25-мм пушками с дистанционным управлением.

Отметим, что США давно поставляют Украине списанную технику: в сентябре 2018 года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера 1988 года постройки, сумма сделки составила 9 млн долларов. 30-летние катера, которые на Украине назвали «черметом», в торжественной обстановке принимал экс-глава государства Петр Порошенко.