Елена Малышева назвала распространенную специю, способную защитить от COVID-19

19.11.2020, 19:02, Разное

Ученые из Индии проанализировали действие 40 специй и составили математическую модель их взаимодействия с белком коронавируса. Победителем оказался пиперин, а врач-кардиолог Елена Малышева подтвердила, что черный перец действительно способен защитить от COVID-19.

Исследователи посмотрели, как молекулы специй взаимодействуют с белками вируса. В случае с пиперином коронавирус погибал, так как не мог «прицепиться» к клеткам человека. Следовательно, как отметила Елена Малышева, это непременно приведет к гибели самого вируса. Телеведущая рассказала, что в черном перце содержится капсаицин. Человек ощущает жжение во рту, хотя на самом деле это не так. Механизм действия этой популярной приправы заключается в том, что происходит снижение порога активации рецепторов тепла. На самом деле жара нет, перец сам по себе не «разъедает». Кроме этого, пиперин может похвастаться антибактериальными свойствами.

По словам ученых, черный перец обладает противораковым действием. Самая большая доза пиперина содержится в белом перце – 7 микрограммов. За ним следует черный с показателем 6,3 микрограмма, а замыкает тройку лидеров красный перец с 4,3 микрограммами.