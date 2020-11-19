Мария Шукшина пристыдила «бедствующих» коллег за потребительство

19.11.2020, 19:02, Разное

Журналисты обратились к актрисе Марии Шукшиной и попросили прокомментировать ситуацию с ее «бедствующими» из-за пандемии коллегами. Она осудила их за потребительство и аргументировала свое мнение.

По словам Марии Шукшиной, она не хочет уподобляться артистам, которые позволяют себе жаловаться на нехватку денежные средств. Знаменитость не понимает юмористку Елену Воробей, которая предложила ввести для представителей шоу-бизнеса льготы на продукты, а также Валерия Меладзе, выступающего за бойкот «голубых огоньков» со стороны артистов. Актриса подчеркнула, что ради того, чтобы поправить свое материальное положение, она не пойдет на низкопробные проекты и шоу. По заявлению Марии Шукшиной, «лучше уж стать с детьми у церкви».

Артистка убеждена, что ее коллегам следует избавиться от привычки «потребительствовать без разбора». Все они «привыкли к сытой жизни», но сейчас этап, когда «всех от этого отучают». Она считает, что российским знаменитостям должно быть стыдно за свое поведение и жалобы на отсутствие работы.