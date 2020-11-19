Оксфордская вакцина от COVID-19 вызвала достаточный иммунный ответ у пожилых людей

19.11.2020, 19:00, Разное



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Оксфордский университет опубликовал в журнале The Lancet результаты II/III фазы клинических испытаний вакцины, из которых следует, что препарат не только безопасен для пожилых добровольцев, но и вызывает такой же иммунный ответ, как и у более молодых участников. Эти данные получены после введения двух доз препарата 650 здоровым людям всех возрастных групп, половина из которых — люди 60-70 лет и старше.

Ученые вводили две дозы препарата с промежутком в две недели или месяц, оценивая реакции организма и формирование иммунного ответа по образцам крови. Примечательно, что у добровольцев старшего возраста было меньше побочных эффектов, чем у более молодых участников. В основном это были местные реакции, такие как мышечная и головная боль, лихорадка, повышение температуры. По состоянию на 26 октября было выявлено 13 серьезных нежелательных явлений во время клинических испытаний, однако ни в одном из случаев не была обнаружена связь с вакциной.

Руководитель исследовательской группы Оксфордского университета профессор Эндрю Поллард (Andrew Pollard) заявил, что очень доволен полученными результатами. По его словам, очень важно создать вакцину, которая будет защищать людей всех возрастов. Ученый пообещал, что результаты финальной фазы клинических испытаний, где оценивается эффективность вакцины, будут опубликованы до Рождества.

Ранее в AstraZeneca заявили, что вакцина может быть готова для ограниченного использования уже в ближайшие месяцы. Правительство Великобритании уже сделало предзаказ 100 миллионов доз препарата. Известно также, что Еврокомиссия заключила контракт с фармгигантом на поставку 400 миллионов доз в страны Евросоюза.

Препарат AZD1222 имеет тот же механизм действия, что и российская векторная вакцина Sputnik V — безопасный для человека аденовирус шимпанзе (ChAdOx1) генетически модифицирован для кодирования шиповидного белка коронавируса. При попадании в человеческий организм с помощью вакцины он заставляет клетки вырабатывать белок и «тренирует» иммунную систему распознавать вирус.