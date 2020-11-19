Бессонница – что делать: правила здорового сна от Ляйсан Утяшевой

19.11.2020, 18:40, Разное

Недавно был проведен глобальный опрос среди более чем 24 тысяч респондентов из 12 стран – от России до Великобритании, и по его результатам выяснилось, что проблема бессонницы получила еще большее распространение в период пандемии. Данные компании Google также подтверждают эту информацию: сотрудники сервиса Google Trends сообщили, что люди чаще начали вводить в поисковик слова “бессонница” и “не могу спать”. Пика эти запросы достигли в апреле этого года. Сегодня пост на данную актуальную тему опубликовала в своем Instagram-блоге Ляйсан Утяшева, которая знает о здоровом образе жизни почти все. Если вдруг вам знакома эта проблема, попробуйте последовать советам гимнастки.

Бессонница, переутомление, закипание… одним словом, села батарейка.

В 2019 году бессонницей страдала треть населения России, сейчас ко всему прочему наложился стресс от “ковида”… Без нормального режима (ложимся до 00:00, встаём ежедневно в одно время) быстрее садится батарейка, мы становимся разбитыми, нервными, рассеянными, падает иммунитет, список можно продолжать долго. Ухудшается качество жизни, замедляется метаболизм, быстрее стареете…

Спортивный тренер нам ещё в детстве говорил: “Сон — это ваше долголетие и здоровье”. Мелатонин мы получаем только во сне, в полной темноте, с 00:00 до 04:00 ночи (я не сторонник таблеток).

Сколько угодно можно забивать или искать оправдания, но любые рабочие моменты можно решить утром, предупредив заранее коллег и друзей, что после 21:00 вы отключаетесь, если, конечно, вы всерьёз задумались решить проблему бессонницы. Не хочу быть занудой, делюсь только тем, что мне реально помогает.

1. Первое “зевание” вечером — это звоночек! Важно не пропустить окно, когда ещё можно заснуть. Замечали за собой, что потом заснуть ещё сложнее?

2. Отмена активных тренировок вечером. Лучше перенести на утро. Вечером можно ввести в практику растяжку.

3. За 2 часа до сна откладываем телефон/выключаем телевизор. Не смотрим сериалы, особенно новости.

4. За 3 часа до сна – последний приём пищи.

5. За 2 часа до сна не пьём ничего. ВСЕ стимулирующие напитки (кофе, энергетики, сладкую газировку) пьём в первой половине дня, максимум до 18:00. Вечером можно выпить чай с мелиссой/мятой/лавандой.

6. Перед сном – 15-тиминутная прогулка в парке/вокруг дома на свежем воздухе. Обязательно проветриваем комнату перед сном! А после – принимаем тёплую ванну/душ с пихтой, морской солью, надеваем уютную пижаму и в кровать.

Для меня, конечно, лучшие таблеточки от бессонницы – дети. С ними всегда засыпаю моментально.

О том, что еще помогает в борьбе с бессонницей, читайте в нашем материале.