“Это и есть наш миссионерский вклад, даже если мы там будем петь полное дерьмо”. Лолита ответила Меладзе на призыв бойкотировать новогодние съемки

19.11.2020, 18:36, Новости дня

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская призвала коллег по шоу-бизнесу не срывать съемки новогодних программ на федеральных каналах Российской Федерации. Свое видеообращение певица разместила 18 ноября в Instagram.

Поблагодарив сперва поклонников за поздравления с днем рождения, артистка попросила их не осуждать тех артистов, которые жалуются на материальные трудности во время ужесточения карантина.

“Единственное, с чем я не согласна у Валеры Меладзе – что надо бойкотировать “огоньки”. Честно скажу, я из тех людей, кто в “огоньки” ходить не хотел, но в этом году поняла, что надо создавать людям настроение. Поэтому, коллеги, не срывайте “огоньки”. Наверное, это и есть наш маленький миссионерский вклад, даже если мы там будем петь полное дерьмо. Это я лично про свой репертуар говорю”, – заявила артистка.

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Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

С 13 ноября в Москве действуют новые правила по предотвращению распространения коронавируса. В частности, ресторанам, барам и кафе запрещено работать ночью, а проведение культурных мероприятий с участием зрителей должно быть временно приостановлено, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. При этом в театрах, кинотеатрах и концертных залах в этот период количество зрителей не должно превышать 25% от общей вместимости зала.

Реагируя на это, российский певец Валерий Меладзе призвал коллег бойкотировать съемки в новогодних передачах, чтобы привлечь внимание властей к проблемам артистов, которые остались без работы в условиях карантина.

Его поддержал российский актер украинского происхождения, участник московского театра “Квартет И” Леонид Барац, а певец Лев Лещенко рассказал, что из-за карантина оказался в трудном финансовом положении и выживает благодаря сбережениям и поддержке друзей. Юморист Владимир Винокур сообщил, что в сложившейся ситуации мог бы строить “какие-то дачи, дома”, так как по первому образованию он строитель.

Ведущая Дана Борисова предложила помочь артистам, предоставив им талоны на еду и скидки на услуги.

В то же время певец Витас призвал коллег “перестать думать о бабле” и с уважением отнестись к руководству федеральных каналов.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что правительство Российской Федерации не рассматривает меры в поддержку российского шоу-бизнеса.