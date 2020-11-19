В Минске силовики не дали провести марш людям с инвалидностью

19.11.2020, 18:36, Новости дня

19 ноября силовики в Минске помешали людям с инвалидностью провести акцию под лозунгом “Люди с инвалидностью тела против беспредела людей с инвалидностью души”, сообщает “Радыё Свабода”.

В анонсе, размещенном в Telegram-канале СИБ (Смелые инвалиды Беларуси), говорилось, что участники “Марша людей с неограниченными возможностями” намерены почтить память белоруса Романа Бондаренко и других погибших от рук “кровавого режима”.

Более десяти человек, среди которых колясочники, собирались на площади Калинина в Минске к 14.00, однако люди в черном не пустили их туда, перекрыв дорогу.

Как пишет Onliner, ссылаясь на свидетелей, силовики задержали на улице женщину, которая возмутилась перекрытиями. Участники акции прошли маршем по улице Кузьмы Чорного, их сопровождали микроавтобусы с силовиками, отмечает БелаПАН.

ВИДЕОВидео: Радыё Свабода / YouTube

Предыдущий марш люди с инвалидностью в Минске пытались провести 12 ноября. Тогда их движение тоже блокировали силовики.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.