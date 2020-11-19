Найденный в Сахаре метеорит доказал наличие воды на Марсе

19.11.2020, 18:32, Новости дня

Ученые исследовали состав минералов, содержащихся в найденном на территории пустыни Сахара восемь лет назад, и пришли к выводу, что на Марсе все-таки есть вода.

Как утверждают авторы публикации в журнале Science Advances, живительная жидкость на Красной планете появилась 4,4 млн лет назад. Кстати, раньше ученые считали, что это событие произошло на 700 тыс. лет позже.

Метеорит NWA 7533 весит всего 84 грамма. Но этого ученым оказалось достаточно, чтобы сделать серьезные научные открытия. В частности. Они нашли подтверждение тому, что причиной исчезновения воды с Марса стал удар астероида, который привел к серьезному потеплению. Далее основная масса воды улетучилась в космос. Но что-то там точно осталось.