 

В Москве женщина избила и ранила знакомую ножом у дверей супермаркета

19.11.2020, 18:14, Разное

На юго-востоке Москвы женщина избила свою знакомую у дверей супермаркета. Она также нанесла пострадавшей ножевые ранения.

Инцидент произошел на Люблинской улице. 36-летнюю жертву избиения спасла девочка, которая позвала на помощь. На место происшествия прибыли полицейские и врачи. У пострадавший были ушибы, порезы на руках и в области шеи. Нападавшую задержали. Ее мотивы остаются неизвестными, сообщает телеканал “360”.



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