Первая гололедица отправила десятки москвичей в больницы

19.11.2020, 18:14, Разное

Во второй половине среды на территории столичного региона начался ледяной дождь. Вскоре все дороги Москвы и Московской области превратились в катки.

Несмотря на то, что на следующий день воздух прогрелся выше нуля градусов, наледь не растаяла. Для многих жителей это стало неожиданностью. Еще не отошедшие от аномально теплой осени москвичи с трудом пытаются ходить по льду и частенько падают. Это привело к тому, что в четверг в больницы Москвы поступило 92 человек с переломами, не считая тех, кто обратился к врачам самостоятельно, сообщает телеканал “360”.