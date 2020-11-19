Названа икона стиля среди российских политиков

19.11.2020, 18:12, Новости дня

Главные ошибки в дресс-коде политиков – желание одеваться эффектно, носить яркие аксессуары, попытки одеваться неформально или слишком модно, считает имидж-консультант Юлия Бевзенко.

«Часто так происходит, потому что рядом нет стилиста или службы протокола либо их просто нет. Одна из ошибок, которую часто совершают женщины-политики – одежда в стиле casual на деловые мероприятия. Колготы никогда не могут быть темнее, чем низ платья, светлая обувь вообще носится только в летний период и только на casual-мероприятия», – рассказала Бевзенко на международном форуме профессионалов протокола «Первые лица», передает РИА «Новости».

Среди других распространенных недочетов имидж-консультант назвала распространенную тему среди политиков Восточной Европы – желание показать себя более эффектным и использовать слишком громоздкие аксессуары, плохо сочетающиеся яркие цвета и так далее.

Кроме того, ошибкой остается слишком откровенная одежда, короткие юбки и глубокий вырез, невнимательное использование символики или узнаваемых цветовых сочетаний, а также попытки выглядеть стильно.

По ее словам, недопустимой остается неподходящая форма одежды для определенного рода событий или мероприятий: приезд на место трагедий в слишком дорогих вещах, работа при наводнениях в официальном костюме и так далее.

Так, классический стиль с правильным сочетанием цветов, подобранный по фигуре, наиболее оптимален для политика, потому что подсознательно создает образ стабильного и серьезного человека, которому можно доверять, уточнила эксперт. По мнению Бевзенко, иконой стиля в РФ можно считать министра иностранных дел Сергея Лаврова.