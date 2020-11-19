Первая европейская страна получила российскую вакцину от COVID-19

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19.11.2020, 18:12, Новости дня

Венгрия получила первые образцы российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

Сийярто опубликовал в Facebook видеозапись с сообщением о прибытии вакцины, ее доставили самолетом авиакомпании «Аэрофлота», передает РИА «Новости».

Отмечается, что Венгрия первой в Европе получила российскую вакцину.

В октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о переговорах с Россией и Китаем о возможности закупки их вакцин. Представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что Венгрии разрешат закупать российскую вакцину от коронавируса в случае ее регистрации в Евросоюзе. В свою очередь официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер заявил, что нормы ЕС допускают ограниченную возможность закупок Венгрией российской вакцины от COVID-19 без европейской сертификации, под собственную юридическую ответственность Петер Сийярто сообщал, что в декабре Венгрия начнет импорт небольшого объема российской вакцины от коронавируса.

Эффективность препарата от коронавируса «Спутник V» составила 92%, согласно данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Напомним, в августе президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.



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