 

Берлин пригрозил повышением давления на Белоруссию

19.11.2020, 18:12, Новости дня

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко необходимо пойти на диалог с оппозицией.

Евросоюз может повысить давление на белорусское руководство и включить в сакнционные списки людей из окружения Лукашенко, сообщил Маас. «До тех пор, пока из Минска не последует конструктивной реакции, мы будем рассматривать возможность повышения давления», – сообщил министр, передает ТАСС.

В четверг министры иностранных дел Евросоюза одобрили работу над новым списком санкций против Белоруссии.

Ранее СМИ сообщали, что некоторые члены Евросоюза предложили внести дополнительные санкции против физических и юридических лиц Белоруссии.

Напомним, Еврокомиссия внесла предложение о введении режима санкций за нарушения прав человека в любой стране мира. Вместе с тем ЕС расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа.



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