Российские ученые заявили о возможной передаче COVID-19 половым путем

19.11.2020, 18:10, Разное

По словам академика РАН Геннадия Сухих, в образцах спермы 5% мужчин, у которых диагностировали коронавирус, обнаружили SARS-CoV-2. Это говорит о том, что возможна передача COVID-19 половым путем.

В ходе проведения онлайн-собрания научного совета, академик отметил, что данный вопрос подлежит более детальному изучению. При этом Геннадий Сухих рассказал, что SARS-CoV-2 не так опасен при беременности, как другие коронавирусы. Последствия, с которыми могут столкнуться роженицы в случае заражения коронавирусом – это низкая масса тела малыша или преждевременные роды. Выводы российских ученых подтвердили и коллеги из Китая. После проведения тестирования мужчин в больнице города Шанцю оказалось, что в сперме следы SARS-CoV-2 выявили у 16% испытуемых.

В тоже время, в РФ зафиксировали всплеск продаж презервативов. Ученые говорят о том, что рождаемость во время пандемии значительно снизится. Геннадий Сухих предполагает, что люди будут выдерживать паузу, но после «синусоида пойдет вверх».