Дана Борисова назвала причину материальных проблем Валерия Меладзе

19.11.2020, 18:10, Разное

Известная российская ведущая Дана Борисова назвала причину того, что у Валерия Меладзе появились материальные проблемы. Она считает, что с ними столкнулись преимущественно те артисты, которые выступали на закрытых корпоративах.

Сама же Дана Борисова не испытывает материальных трудностей из-за карантинных ограничений. Перед новогодними праздниками артисты начали жаловаться на закрытие ресторанов после 11 часов вечера и отмену корпоративов, ведь обычно в это время они зарабатывали достаточное количество средств.

В нынешней ситуации ведущая проиграла меньше, нежели иные представители отечественного шоу-бизнеса. Ее заработок состоит из доходов от рекламы и продажи книги. Она заявила, что только можно представить, насколько плохо обстоят дела, если о материальных вещах заговорили Валерий Меладзе, Елена Воробей и Филипп Киркоров.

Корпоративые вечеринки приносят немалый доход не только артистам, но и их продюсерам. Обычно график подобных мероприятий составляется за несколько месяцев. Однако пандемия нарушила привычные планы актеров, юмористов и поп-исполнителей.

В то же время Борисова отметила, что у отечественных знаменитостей должны быть накопления. К тому же многие имеют бизнес, не связанный со сферой шоу-бизнеса, который приносит доход.