Егор Крид намерен похудеть ради татуировок

19.11.2020, 18:10, Разное

Популярный рэп-исполнитель Егор Крид заявил о своем желании похудеть. Сбросить несколько килограммов он планирует, чтобы сделать себе еще больше татуировок.

С виду может показаться, что Егор Крид гордится своим телом, но на самом деле это не так. Артист признался, что хотел полностью украсить его татуировками, однако пока данная мечта не осуществилась. На сегодняшний день у рэпера 11 тату, но данное количество не является для него предельным.

Многие татуировки Егора Крида имеют свой смысл и особый сюжет. Несмотря на то, что артист является молодым, он ценит глубокую философию тату, поэтому не считает их обычными картинками.

Как только рэпер приведет в порядок свою фигуру, то сделает еще больше татуировок. Сейчас он занимается собой и своим телом. Знаменитость старается правильно питаться, посещать спортивный зал и бассейн. Не исключено, что новые тату у Крида появятся на спине и ногах.