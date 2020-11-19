 

Первое совместное интервью: Мэттью Макконахи и его мама рассказали, почему не общались 8 лет

19.11.2020, 17:46, Разное

В прошлом месяце 51-летний Мэттью Макконахи презентовал мемуары Greenlights. В книге актер поделился шокирующими – по-другому и не скажешь – подробностями своей жизни: он рассказал о пережитом в 15 лет насилии, непростых отношениях между отцом и матерью и о том, как, уже будучи взрослым, на восемь лет свел все общение с мамой на нет. Именно эти темы Мэттью и его 88-летняя мама Кэй обсудили на днях в эфире ток-шоу Red Table Talk, куда их пригласили ведущие Джада Пинкет-Смитт, ее дочь Уиллоу и мама Эдриенн Бэнфилд-Норрис.

Кэй и Мэттью Макконахи с его мемуарамиКликните на фото для просмотра галереиДля начала Кэй Макконахи заверила всех, что сейчас в ее семье царит полное взаимопонимание и карантин она проводит в доме сына в Техасе: с невесткой Камиллой Алвес и внуками Леви, Ливингстоном и Видой она ладит отлично. На это Мэттью заметил, что было время, когда он не мог общаться с матерью от слова совсем.

Когда в 96-м, после выхода фильма “Время убивать”, я стал знаменитым, все изменилось: я звонил по воскресеньям домой, но трубку брала не моя мама, а моя фанатка. В то время я пытался найти баланс между славой и своей жизнью в целом и делился многим с мамой. А она сливала информацию журналистам.

Джада Пинкетт-Смит и Мэттью Макконахи с мамой

Уиллоу Смит и Мэттью Макконахи с мамой

Терпение Макконахи лопнуло, когда Кэй пригласила в их дом съемочную группу одного из шоу.

Мама устроила им экскурсию: “Вот комната сына, однажды я застукала его здесь с девушкой в постели, – рассказывала она журналистам. – Вот ванная комната: как-то я застала сына за сами знаете каким занятием…” “Черт возьми, мам!” – все, что я мог тогда сказать, – вспомнил актер.

Мэттью потребовал от матери объяснений, а Кэй ответила, что надеялась, сын не увидит шоу. После этого Макконахи не разговаривал с мамой восемь лет.

Мэттью и Кэй Макконахи

“На самом деле, я радовалась за успехи сына больше, чем он”, – ответила на его рассказ Кэй. Отношения возобновились только в 2004 году:

Я почувствовал, что меня уже ничем не задеть, – сказал актер. – Но с тех пор мама ведет себя отлично!

В интервью Red Table Talk Кэй Макконахи настолько разоткровенничалась, что поделилась пикантными подробностями смерти своего мужа Джеймса.

У него остановилось сердце, когда мы занимались любовью. Он откинулся на подушку, а я ему говорю: “Что такое, большой мальчик? Неужели ты устал?” Тишина, тогда-то я и поняла, что что-то случилось, и побежала к соседям за помощью.

Кэй, Мэттью Макконахи и Камилла Алвес

В своих мемуарах Макконахи писал о том, что его отец не раз говорил ему и двум другим сыновьям Майклу и Патрику, что мечтает именно о такой смерти. Также в книге упоминается, что отношения Кэй и Джеймс не отличались стабильностью: часто дело доходило до рукоприкладства, супруги два раза разводились и три раза женились. Именно поэтому Мэттью не позволяет себе повышать голос на жену: “Но за основу я все же взял ценности, которые привили мне родители: в моем доме нет места вранью и нельзя говорить “Я не могу” и “Ненавижу”, – заключил Макконахи.

О других проблемах мам и их звездных детей читайте в нашем материале – 15 семейных драм: звезды, которые не ладят со своими матерями.



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