Фонд Рината Ахметова передал свыше 180 аппаратов ИВЛ государственным больницам Украины

19.11.2020, 17:42, Новости дня

Государственные медучреждения Украины получили уже свыше 180 современных аппаратов искусственной вентиляции легких в рамках проекта “Борьба с COVID-19 в Украине” Фонда Рината Ахметова.

“Ключевым элементом помощи стране в рамках проекта Фонда Рината Ахметова “Борьба с COVID-19 в Украине” стала закупка для государственных больниц более 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ. Именно в аппаратах ИВЛ украинская медицина нуждалась больше всего. Несмотря на дефицит высокотехнологичного медицинского оборудования в мире, Фонд Рината Ахметова сумел закупить и привезти его в Украину. Свыше 180 высококлассных аппаратов ИВЛ от Фонда поступили в опорные государственные больницы в регионах страны, как в крупные клиники областных центров, так и небольшие больницы регионов, делая современную медицину европейского уровня доступной для всех”, – рассказала член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Так, два аппарата ИВЛ были переданы инфекционному отделению Петропавловской больницы в Луганской области.

“Большое спасибо Фонду Рината Ахметова за помощь, которую он оказывает с первых дней пандемии. Эта больница находится на линии соприкосновения, многие пациенты приходят с неподконтрольной территории. Эти аппараты крайне важны”, – поблагодарила заместитель главы Луганской облгосадминистрации Екатерина Безгинская.

Ее поддержал руководитель Станично-Луганской администрации Юрий Золкин: “Аппараты искусственной вентиляции легких действительно помогут медикам в борьбе с пандемией. Спасибо Фонду Рината Ахметова”.

Фото: akhmetovfoundation.org

Всего на сегодняшний день медики Луганской области получили от Фонда Рината Ахметова 20 аппаратов ИВЛ.

Также современный аппарат искусственной вентиляции легких был передан Ивано-Франковской областной детской клинической больнице.

“Позвольте поблагодарить Фонд Рината Ахметова за постоянную поддержку. Фонд одним из первых пришел на помощь нашей области. Шаг за шагом медицина Ивано-Франковщины меняется и становится более готовой к вызовам. Поздравляю коллектив детской областной больницы с тем, что у них теперь будет такой прекрасный аппарат, это позволит еще повысить уровень медицинской помощи”, – сказал председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив.

Директор Ивано-Франковской областной детской клинической больницы Тарас Мельник отметил, что передача оборудования – большое событие для медучреждения:

“Благодарю Фонд Рината Ахметова за оказанную помощь. Этот аппарат необходим и доставлен очень вовремя. Уже завтра он будет помогать тяжелобольным детям. Спасибо Фонду Рината Ахметова за то, что всегда отзывается на наши просьбы. Это высококлассное оборудование будет служить долгие годы и спасать маленьких пациентов. Главное богатство человека – это дети. Эта аппаратура поможет спасти не одного ребенка и сделать не одну семью Прикарпатья счастливой”.

На сегодняшний день Фонд Рината Ахметова передал 20 аппаратов ИВЛ Ивано-Франковской области.

Фото: akhmetovfoundation.org

Всего аппараты искусственной вентиляции легких от Фонда спасают жизни пациентов в 14 регионах Украины.

Вместе с новыми, современными аппаратами ИВЛ медики, работающие в отделениях интенсивной терапии, получили костюмы и халаты, сшитые по спецзаказу Фонда. Удобную и красивую одежду для работы получили уже более 700 врачей и медицинских сестер государственных больниц разных регионов.

В ноябре Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом “Украина” запустил проект “Спроси у доктора”. Это еженедельные онлайн-встречи с ведущими медицинскими экспертами Украины на диджитал-площадках Фонда. Во время прямых трансляций любой желающий может спросить у приглашенного врача о разных аспектах проблемы COVID-19 и получить четкий, аргументированный ответ.

В качестве экспертов проекта выступают ведущие специалисты – иммунологи, анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты. Задать им вопросы можно на страницах Фонда Рината Ахметова в Facebook и Instagram под анонсом или во время трансляции. Эфиры каждую среду, в 12.00.

ВИДЕОВидео: Фонд Ріната Ахметова / YouTube

“Борьба с COVID-19 в Украине” – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда “Ринат Ахметов – Спасение жизней”. Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект “200 скорых для Украины”. Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

Больше о помощи Фонда Рината Ахметова стране в борьбе с COVID-19 читайте в обзорных материалах:

1. Остановить коронавирус в Украине: хроника помощи Фонда Рината Ахметова стране

2. Борьба с коронавирусом: как Фонд Рината Ахметова помогает Украине остановить эпидемию. Часть 2

3. Помочь стране справиться с глобальными вызовами. Часть 3